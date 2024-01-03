إصابات واعتقالات خلال التصدي لعملية هدم في جبل المكبر

فلسطين اليوم

أصيب عدد من المواطنين، صباح اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة جبل المكبر، جنوب القدس.

واندلعت مواجهات في البلدة عقب اقتحام قوات الاحتلال ترافقها جرافة لهدم منزل ومنشأة تجارية تعود لعائلة شقيرات.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتداء جنود الاحتلال بشكل وحشي على عدد من المواطنين، عندما حاولوا منع عملية الهدم، واعتقال عدد من الشبان.