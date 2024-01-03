هنية: اغتيال الاحتلال العاروري وإخوانه من قادة حماس عمل إرهابي وتوسيع لدائرة العدوان

فلسطين اليوم

زفّ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، "القائد المجاهد والقامة الوطنية الكبيرة، الشهيد الشيخ صالح العاروري، والقائدين القسامين سمير فندي وعزام الأقرع، ومجموعةً من الشهداء، في إثر عملية إسرائيلية جبانة في العاصمة اللبنانية بيروت".

وقال هنية، في بيانٍ صحافي، إنّ اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للقائد العاروري وإخوانه "عملٌ إرهابي مُكتمل الأركان، وانتهاكٌ لسيادة لبنان وتوسيع لدائرة عدوانه". وأشار إلى أنّ "الاحتلال الإسرائيلي النازي يتحمل مسؤولية هذا العدوان الغاشم".

ولفت إلى أنّ الشهيد العاروري عمل في كل الساحات والميادين من أجل فلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأكّد أنّ حركةً تُقدم قادتها ومؤسسيها شهداء لن تُهزم أبداً، بل تزيدها هذه الاستهدافات قوةً وصلابةً وعزيمةً لا تلين.

وفي السياق، شدّدت حركة حماس على أنّ "اغتيال الاحتلال الصهيوني للقائد المجاهد الشيخ صالح العاروري وإخوانه من قادة الحركة وكوادرها هو عمل إرهابي مكتمل الأركان".

وأضافت الحركة، في بيان، أنّ اغتيال الاحتلال الشيخ صالح العاروري وإخوانه "انتهاك لسيادة لبنان وتوسيع لدائرة عدوانه على شعبنا وأمتنا".

وأكّدت أنّ الاحتلال "لن يُفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى شعبنا ومقاومته الباسلة"، مشيراً إلى أنّ "حركة تُقدم قادتها ومؤسسيها شهداء لن تُهزم أبداً، بل تزيدها هذه الاستهدافات قوةً وصلابةً وعزيمةً لا تلين".