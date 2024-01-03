القائد النخالة ينعى العاروري: كان قائدًا يشيع الثقة والاطمئنان في من حوله

فلسطين اليوم

نعى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشيخ صالح العاروري وإخوانه الشهداء الذين استشهدوا في الاستهداف الصهيوني الغادر لهم في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي تصريح له، قال النخالة: "الشيخ صالح العاروري أحد قادة الشعب الفلسطيني المميزين والمخلصين. لقد فقدناه ونحن بأمس الحاجة إلى حضوره. لقد كان قائدًا يشيع الثقة والاطمئنان في من حوله وفي من يتعامل معهم. لقد فقدناه قائدًا وإنسانًا مؤمنًا بعدالة جهاد الشعب الفلسطيني حتى الشهادة، ولقد نالها في عزّ فلسطين وعز المقاومة بمجدها الذي يتجلى اليوم في جهاد وبطولات الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وعلى امتداد فلسطين وخارجها. ندعو الله أن يتقبله قبولاً حسناً".

وختم النخالة: "أعظم الله أجر الشعب الفلسطيني وكل أحرار العالم بفقدانه".