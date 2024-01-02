دعت للنفير العام.. الفصائل الوطنية تعلن الإضراب الشامل الأربعاء

فلسطين اليوم

أعلنت الفصائل الوطنية في مدينة جنين مساء اليوم الثلاثاء (2 يناير 2024) أن يوم غد الأربعاء سيكون يوم غضب وإضراب شامل فيالمدينة وجميع المحافظات الفلسطينية، احتجاجًا على جريمة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشيخ صالح العاروري،والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وفي بيان لها اليوم الثلاثاء، دعت الفصائل إلى النفير العام تجاه القتل البارد لأبناء شعبها في غزة، وطالبت بالالتزام بالإضراب الشامل. أغتالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الشيخ صالح العاروري واثنين من قادة القسام و3 آخرين، مما أسفر عن إصابة نحو 11 شخصًا فياستهداف مكتب حماس في بيروت.

واغتالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، الشيخ صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس واثنين من قيادةالقسام و3 آخرين فيما أصيب نحو 11 شخصًا بجروح متفاوتة خلال استهداف مكتب الحركة في منطقة المشرفية في الضاحية اللبنانيةببيروت.

في السياق ذاته، أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس على لسان عضو مكتبها السياسي عزت الرشق أن هذا العمل لن يكسر إرادةوصمود شعبها، ولا يؤثر على مقاومته.

وأوضح الرشق أن عمليات الاغتيال الجبانة تثبت مجدّداً فشل هذا العدو الذريع في تحقيق أيّ من أهدافه العدوانية في قطاع غزَّة.

وكانت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي أكدت أن عملية اغتيال الشيخ صالح العاروري هي الأولى التي تتم في بيروت منذ (عام 2006)،مشيرة إلى أن استهداف العاروري تم عبر طائرات مسيرة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الكرة الآن في ملعب حزب الله اللبناني إما أن يشعلها حربًا شاملة أو يقوم على احتواء الموقف.

من جهتها طالب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراء حكومته بعدم التعليق على اغتيال الشيخ صالح العاروري نائبرئيس المكتب السياسي لحركة (حماس).

وانطلقت مسيرات جماهيرية حاشدة أمام منزل الشيخ العاروري في الضفة الغربية المحتلة مؤكدة أن جريمة الاغتيال لن تمر مرور الكرام وأنشعبنا سينتقم لدماء جميع الشهداء الابطال لا سيما شهداء المجازر التي ترتكب داخل قطاع غزة.