د. محمد الهندي: اغتيال الشيخ العاروري يعزز قوة المقاومة والانتصار

فلسطين اليوم

أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور محمد الهندي، أن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ القائدصالح العاروري سيزيد المقاومة قوة وانتصارًا، مع إشارته إلى أن الاحتلال واهم إن اعتقد لحظة أنه باغتيال قادة المقاومة يمكن أن يضعفنا.

وقال د. الهندي في تصريح صحفي مساء اليوم الثلاثاء: "نحن إذ نودع وشعبنا وأحرار العالم أخا عزيزا ومجاهدا صادقا وقائدا للمقاومةفي فلسطين صدق الله فصدقه الله، نؤكد بأن الشيخ صالح العاروري يتحول بفضل هذه الصواريخ الجبانة من قائد في حماس إلى رمز كبيرلشعبنا وأمتنا".

وأضاف: "‏واهم العدو إن اعتقد لحظة أنه باغتيال قادة المقاومة يمكن أن يضعفنا، على العكس تماما هذا الدم الطاهر سيزيد المقاومة قوةوانتصارا، كما كان اغتيال كل القادة في جميع الفصائل سببا للمزيد من قوة المقاومة.

وأشار إلى أن الشيخ العاروري يمضي اليوم إلى الشهادة في الوقت الذي تقود فيه المقاومة طوفان الأقصى من أجل حرية شعبنا وحقوقهالثابتة بوطنه، على نور الشهداء الذين سبقوه من الشيخ احمد ياسين وفتحي الشقاقي وعبد العزيز الرنتيسي والقائمة تطول على طريقحرية شعبنا وانتصاره.

ولفت إلى أن شعبنا يودع اليوم الشهيد الشيخ صالح العاروري وإخوانه إلى جنات الخلد، مشددًا على أننا نمضي على الطريق ذاتها إمانصر أو استشهاد.