لبنان: ميقاتي يدين الانفجار في بيروت ويحذر من تصدير إخفاقاتها نحو الحدود الجنوبية

فلسطين اليوم

أدان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بشدة الإنفجار الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبراً إياه جريمة إسرائيلية تستهدفتوريط لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات بعد الهجمات اليومية المتكررة في الجنوب.

وقال ميقاتي، إنّ "الانفجار جريمة إسرائيلية تهدف حكماً إلى إدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات بعد الاعتداءات اليومية المستمرةفي الجنوب"

وأشار إلى أن هذا الانفجار يعد توريطًا إضافيًا للبنان، وردًا واضحًا على جهودهم للابتعاد عن شبح الحرب، محذّرًا من لجوء المستوىالسياسي الإسرائيلي إلى تصدير إخفاقاته في غزة نحو الحدود الجنوبية لفرض وقائع وقواعد إشتباك جديدة.

وفي سياق متصل، الإنفجار في الضاحية الجنوبية ناتج عن هجوم لمبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم الثلاثاء.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن اغتيال القائد صالح العاروري واثنين من قادة كتائب القسام في هجوم على مبنى فيالضاحيةالجنوبية لبيروت.