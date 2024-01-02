اغتيال الشيخ صالح العاروري واستشهاد 3 من مرافقيه في بيروت

فلسطين اليوم

اغتالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء (2 يناير 2023) الشيخ صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس، فيما استشهد 5 مواطنين آخرين في انفجار منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية ببيروت.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن الانفجار الذي استهدف مكتبا لحماس في المشرفية جنوبي بيروت أدى إلى استشهاد 6 أشخاص بينهم الشيخ صالح العاروري فيما أصيب نحو 11 مواطنًا بجروح متفاوتة.

وانتشرت العديد من مقاطع الفيديو التي كشفت آثار الانفجار الكبير الذي وقع في بيروت، إذ ظهر دمار هائل في المباني المجاورة لمكتب حركة حماس واندلاع حرائق عدة في المركبات.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي بأن طائرة مسيرة إسرائيلية اغتالت الشيخ صالح العاروري في مكتبه ببيروت، مشيرة إلى أن العملية الاغتيال هي الأولى التي تم تنفيذها منذ (عام 2006).

وزعمت وسائل إعلام الاحتلال، بأن العاروري كان يفترض أن يلتقي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله غدًا الأربعاء.