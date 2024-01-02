بلديات شمال غزة تعلن خروجها عن الخدمة وتطالب المنظمات الدوليّة بالتدخل

فلسطين اليوم

أعلن رئيس لجنة طوارئ بلديات شمال غزة ناجي سرحان، يوم الثلاثاء،خروج بلديات شمال قطاع غزة عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين نتيجة تعرض مقارّ البلديات إلى التدمير الكامل بفعل العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال سرحان, خلال مؤتمر صحفي عقد في اليوم الـ88 للعدوان, إن الاحتلال دمر جميع المقرات الرئيسية والفرعية للبلديات والكراجات والمخازن,، مشيرا إلى استشهاد وإصابة العشرات من العاملين في البلديات أثناء القيام بواجبهم.

وأضاف سرحان، أن بلديات شمال قطاع غزة صارت عاجزة عن تزويد مقرّات ومراكز الإيواء والتجمعات السكانيّة بالمياه الصالحة للإستخدام بفعل تدمير الاحتلال معظم آبار المياه الرئيسيّة وشبكات المياه.

وأشار إلى تدمير الاحتلال مضخات الصرف الصحي الرئيسيّة مثل مضخة عامر والهوابر وسرداح والمشروع ، ما أدى إلى طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع ومراكز الإيواء.

ولفت سرحان إلى تكدس آلاف الأطنان من النفايات أمام مراكز الإيواء في الشوارع بسبب تدمير الاحتلال الكامل لآليات البلديات الخاصة بجمع النفايات.

وأكد سرحان أن تجريف الاحتلال لشبكات الطرق بما تحتويه من شبكات مياه الصرف الصحي وتجميع مياه الأمطار، عاق تمامًا حركة المواطنين والمركبات وسيارات الإسعاف والدفاع المدني

وأشار سرحان إلى انتشار العديد من الأمراض التنفسيّة والجلديّة نتيجة تراكم القمامة ومياه الصرف الصحي والحيوانات النافقة.

ووجهت بلديات شمال غزة نداء استغاثة عاجل إلى منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للإسراع في ادخال الوقود، وتزويد البلديات بالآلات والمعدات اللازمة لاستئناف الحد الأدنى من متطلبات الحياة الضرورية.

كما شدّدت على ضرورة توفير آليات النظافة وقطع غيار شبكات المياه والصرف الصحي والمولدات اللازمة لتشغيل آبار الصرف الصحي.