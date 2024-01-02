وقفة تضامنية في جنين تندد بجرائم الاحتلال بحق الأسرى وقطاع غزة

فلسطين اليوم

شاركت فعاليات محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، في الوقفة الأسبوعية لدعم المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وللمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة.

ونُظمت الوقفة بدعوة من أهالي المعتقلين في محافظة جنين، أمام مقر الصليب الأحمر في المدينة، بمشاركة فصائل العمل الوطني، ونادي الأسير، وذوي المعتقلين، والأطر النسوية.

وطالب أهالي المعتقلين، الصليب الأحمر وكل أحرار العالم بتحمل المسؤولية والضغط على سلطات الاحتلال من أجل زيارة أبنائهم ومعرفة مصيرهم.

كذلك دعا أهالي المعتقلين، كل الفعاليات والمؤسسات إلى بذل المزيد من الحراك والتضامن مع الأسرى الذين يعانون أوضاعا مأساوية، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، مؤكدين أن أبناءهم يتعرضون لأبشع أنواع الظلم والاضطهاد والتنكيل من وحدات القمع الإسرائيلية، مطالبين بالضغط على سلطات الاحتلال لمعرفة مصير أبنائهم.

وندد المشاركون بحرب الإبادة والعدوان المستمر على أبناء شعبنا في قطاع غزة، مطالبين بوقف العدوان وشلال الدم المستمر والجرائم التي تُرتكب بحقهم وبحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة.