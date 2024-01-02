شهداء وإصابات في قصف "إسرائيلي" على مقر جمعية الهلال الأحمر في خان يونس

فلسطين اليوم

استشهد وأصيب عدد من النازحين، مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طائرات الاحتلال استهدفت الطابق الثامن من مقرها في خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين في صفوف النازحين .

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ88 على التوالي، ما أدى إلى استشهاد 21.978 مواطنا، وإصابة 57.697 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية، بحسب وزارة الصحة.