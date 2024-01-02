أسعار العملات
دولار أمريكي3.6
يورو3.98
جنيه مصري0.12
دينار أردني5.08
جنيه إسترليني4.58
قوات الاحتلال ومستوطنون يعتدون على مزارعين وأراضيهم في الخليل
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون، اليوم الثلاثاء، على مزارعين واحتجزتهم، ومنعتهم من فلاحة أراضيهم بمسافر يطا جنوب الخليل.
وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال ومستوطنين اعتدوا على المزارعين وأرغموهم على خلع ملابسهم والاستلقاء على الأرض، واحتجزوا جراراتهم الزراعية في خربة الثعلة بمسافر يطا، وهم من عائلات عليان، وعوض، وأبو حميد، وداود، وأبو عيد، والشواهين.