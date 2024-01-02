قوات الاحتلال ومستوطنون يعتدون على مزارعين وأراضيهم في الخليل

فلسطين اليوم

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون، اليوم الثلاثاء، على مزارعين واحتجزتهم، ومنعتهم من فلاحة أراضيهم بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال ومستوطنين اعتدوا على المزارعين وأرغموهم على خلع ملابسهم والاستلقاء على الأرض، واحتجزوا جراراتهم الزراعية في خربة الثعلة بمسافر يطا، وهم من عائلات عليان، وعوض، وأبو حميد، وداود، وأبو عيد، والشواهين.