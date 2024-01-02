" الشعبية": الاحتلال سيدفع الثمن باهظاً على جريمته بقلقيلية

فلسطين اليوم

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم الثلاثاء، أن جريمة الاحتلال شرقي قلقيلية التي ارتقى فيها 4 شهداء خلال اشتباك مسلح مع قواته، لن تصنع أمنا للاحتلال ومستوطنيه، وستزيد من إصرار الشعب الفلسطيني على مواصلة مقاومته.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان لها، إن الاحتلال سيدفع ثمن هذه الجريمة، وإن الضفة الغربية ستكون على موعد قادم لانفجار شامل يحرق الإسرائليين وجنود الاحتلال.

وأضافت الجبهة أن جرائم الاحتلال المتواصلة بالضفة تزامناً مع حرب إبادته في غزة، والاعتداءات على الحركة الأسيرة، هي محاولة إسرائيلية فاشلة لفرض شروط الاستسلام على الشعب الفلسطيني وإنهاء المقاومة المسلحة ومنع توسعها في الضفة أو نقل نموذج غزة إلى الضفة التي أصبحت مسألة وقت.