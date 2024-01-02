بلدية الاحتلال في القدس تفرض غرامات مالية على تجار في عناتا

فلسطين اليوم

فرضت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، غرامات مالية باهظة على عدد من التجار في بلدة عناتا شمال شرق القدس.

واقتحمت طواقم بلدية الاحتلال ضاحية السلام في عناتا، وحررت غرامات مالية بحق التجار، بذريعة عدم دفع الضرائب.

وتتعمد سلطات الاحتلال فرض غرامات مالية باهظة بحق التجار المقدسيين، بهدف تدمير الاقتصاد في القدس، ودفعهم إلى الشراء من محلات ومراكز تجارية تابعة للاحتلال.