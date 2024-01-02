51 شهيدا في القدس بينهم 20 طفلا خلال 2023

فلسطين اليوم

أصدرت محافظة القدس تقريرها السنوي حول جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة خلال عام 2023.

وجاء في التقرير، أن هجمات سلطات الاحتلال ومستوطنيه مستمرة، في ظل حكومة الاحتلال اليمينية التي تنفذ برنامجا متطرفا يهدف إلى الضم والتهجير والتهويد والاستيلاء على الأراضي، وتعميق الاستيطان والفصل العنصري.

وأضاف التقرير 51 مواطنا فلسطينيا مقدسيا بينهم 20 طفلا استشهدوا خلال عام 2023، إضافة إلى 13 شهيدا مقدسيا ارتقوا في قطاع غزة أثناء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، كما ارتقى 7 شهداء في القدس من مدن فلسطينية أخرى.

ورصد التقرير خلال عام 2023، نحو 224 اعتداء للمستوطنين، منها 50 اعتداء بالإيذاء الجسدي.

كما رصد أيضا، الإصابات الناتجة عن استعمال قوات الاحتلال القوة المفرطة ضد المقدسيين في مختلف أنحاء المدينة، وجرى رصد 543 إصابة نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال، إضافة إلى مئات حالات الاختناق بالغاز.

وأوضح التقرير أنه 55158 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة المدججة بالسلاح، خلال عام 2023.

وخلال العام، سجل نحو 3081 حالة اعتقال لفلسطينيين في مناطق مدينة القدس كافة، ومن بين المعتقلين 318 طفلا و135 سيدة.

وأصدرت محاكم الاحتلال خلال العام الماضي، 330 حكما بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، من بينها 153 حكمًا بالاعتقال الإداري، إضافة إلى فرض غرامات مالية باهظة جدا، كما جرى رصد 316 قرارا بالحبس المنزلي أصدرتها سلطات الاحتلال بحق مواطنين مقدسيين.

وبحسب التقرير، شهد عام 2023 إصدار سلطات الاحتلال 740 قرارا بالإبعاد، منها 561 إبعادا عن المسجد الأقصى المبارك.

أما فيما يتعلق بمنع السفر، سلمت سلطات الاحتلال 38 قرارا بالمنع من السفر لمواطنين فلسطينيين من القدس.

وبلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس خلال العام المنصرم 316، كان منها 79 عملية هدم ذاتي قسري، إضافة إلى 40 عملية تجريف، كما سلمت سلطات الاحتلال خلال العام ذاته 263 قرارا بالهدم، وفقا للمحافظة.

كما أفرجت سلطات الاحتلال عن 79 أسيرا مقدسيا، بينهم 24 امرأة و55 طفلا (بين 14 - 18 عاما)، ضمن صفقة التبادل.

وصادقت سلطات الاحتلال خلال عام 2023، على 29 مشروعا استيطانيا في مدينة القدس.