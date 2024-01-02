كتائب شهداء الأقصى تنعى أربعة من عناصرها الذين استشهدوا خلال اشتباكات مع الاحتلال في قلقيلية

فلسطين اليوم

نعت كتائب شهداء الأقصى- قلقيلية "مجموعات ليوث المجد" أربعة من عناصرها استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال تصديهم لاقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية فجر اليوم.

وقالت الكتائب في بيان أن الشهداء ارتقوا بعد محاصرتهم واغتيالهم من قبل جيش الاحتلال، وهم الشهيد اياد احمد شبيطة، الشهيد قصي جمال عدوان، الشهيد وليد رضوان، الشهيد محمد رضوان.

وأضافت الكتائب أن المقاتلين تمكنوا من توجيه ضربات من الكمائن والعبوات المتفجرة صوب قوات وآليات الاحتلال.

ووعدت الكتائب الأهالي في غزون بأن المقاتلين سيتصدون دائما لقوات الاحتلال المقتحمة مؤكدة أن لا لغة يفهما العدو الا لُغة القوة والمواجهة.