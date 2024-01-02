أربعة شهداء برصاص الاحتلال خلال اقتحامه بلدة عزون في قلقيلية

فلسطين اليوم

استشهد، فجر اليوم الثلاثاء، 4 شبان، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة عزون شرق قلقيلية.

واندلعت مواجهات عقب اقتحام جيش الاحتلال البلدة، أطلق خلالها الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ما أدى لاستشهاد أربعة شبان فلسطينيين.

واقتحمت قوة عسكرية كبيرة البلدة من عدة محاور، حيث دارت مواجهات عنيفة، فيما نفذ جنود الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش للمنازل والمحال التجارية، وقاموا بمصادرة تسجيلات الكاميرات.

وقد أعلنت فعاليات البلدة عن إضراب شامل حداداً على ارواح الشهداء.