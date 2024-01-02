قطاع غزة

سرايا القدس تستهدف مواقع للاحتلال في محاور التقدم

الساعة 09:15 ص|02 يناير 2024

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين استهداف مواقع للاحتلال بعمليات نوعية في محاور التقدم بقطاع غزة.

وفي بيانها العسكري، أكدت السرايا أن مجاهـديها اشتبكوا مع جنود الاحتلال وأوقعوا بهم إصابات محققة في مناطق التقدم بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكانت السرايا قد قصفت التحشدات العسكرية لقوات الاحتلال في منطقة المحطة محيط مسجد عباد الرحمن بخانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.