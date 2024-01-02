سرايا القدس تستهدف مواقع للاحتلال في محاور التقدم

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين استهداف مواقع للاحتلال بعمليات نوعية في محاور التقدم بقطاع غزة.

وفي بيانها العسكري، أكدت السرايا أن مجاهـديها اشتبكوا مع جنود الاحتلال وأوقعوا بهم إصابات محققة في مناطق التقدم بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكانت السرايا قد قصفت التحشدات العسكرية لقوات الاحتلال في منطقة المحطة محيط مسجد عباد الرحمن بخانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.