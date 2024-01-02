قوات الاحتلال تقتحم جنين..وسرايا القدس تتصدى

فلسطين اليوم

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في اقتحام البلدات والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فاقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين بالضفة الغربية من عدة محاور، وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان غربي مخيم جنين، وفي خلة الصوحة، وشارع نابلس، بينما دوت صفارات الإنذار التحذيرية في المدينة والمخيم.

وكانت تلك القوات، قد اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وداهمت منازل ومحال تجارية، وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة، فيما اندلعت مواجهات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة، قبل أن تنسحب منها.