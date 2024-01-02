ما وراء سحب واشنطن حاملة طائرات رغم استمرار حرب غزة؟ خبراء يعلقون

فلسطين اليوم

أجمع خبراء على أن قرار واشنطن سحب حاملة الطائرات "جيرالد فورد" من شرقي البحر المتوسط رغم استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يأتي للضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضرورة انصياعه للإرادة الأميركية.

وقال باحثون إن القرار موجه إلى حكومة نتنياهو ورسالة مفادها أن واشنطن لن تستمر بدعم تل أبيب للأبد ما لم تنصع للإرادة الأميركية وخطة ما بعد حرب غزة.

وأضاف باحثون أن الدعم الأميركي لإسرائيل يمكن أن يتقلص تدريجيا، في إشارة إلى أن هذه القوة البحرية الهجومية الأميركية كانت بمثابة قوة ردع ضد أي طرف يفكر بمهاجمة إسرائيل.

وأشار الباحثون إلى أن المعطيات الميدانية لم تتغير، فالحرب الإقليمية لا تزال واردة، خاصة على الجبهة الشمالية مع حزب الله، مؤكدا أن سحب حاملة الطائرات يعود إلى الخلاف الذي بات علنيا بين تل أبيب وواشنطن.

ولفت مكي إلى أن هناك مؤشرات على أن حرب غزة ستكون طويلة ولكن ليس بالضرورة لصالح إسرائيل، مبديا قناعته بأن نتنياهو يريد إطالتها حتى الانتخابات الرئاسية الأميركية التي قد تعيد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مجددا.