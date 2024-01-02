الكيان الإسرائيلي يمثل أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بغزة

فلسطين اليوم

قالت وسائل إعلام عبرية إن "إسرائيل" قررت المثول أمام محكمة العدل الدولية للرد على دعوى قدمتها جنوب أفريقيا لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش والجهات السياسية عقدت عدة اجتماعات مؤخرا لبحث التعامل مع دعوى جنوب أفريقيا.

وكانت محكمة العدل الدولية -ومقرها لاهاي في هولندا- قالت يوم الجمعة الماضي إنها تلقت طلبا من جنوب أفريقيا لرفع دعوى ضد "إسرائيل" لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وجاء في الدعوى أن جيش الاحتلال "قام بأفعال تهدف للتطهير العرقي في غزة".

ويأتي التحرك الجنوب أفريقي بعد استشهاد أزيد من 21 ألف فلسطيني -معظمهم من النساء والأطفال- نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.