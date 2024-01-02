المُدمّرة "البرز" التابعة للجيش الإيراني تدخل البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب

فلسطين اليوم

دخلت المُدمّرة الإيرانية "البرز" التابعة لبحرية الجيش الإيراني، اليوم الاثنين، البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب.

وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء بأنّ المُدمّرة "البرز" دخلت في إطار المجموعة 94 التابعة لبحرية الجيش الإيراني.

بينما ذكرت وكالة "مهر" أنّ المدمرة مزودة بصواريخ "كروز" بحرية بعيدة المدى.

وتابعت "تسنيم" أنّ المُدمّرة الإيرانية "البرز" تقوم بمهمتها المعتادة في حفظ أمن الملاحة ومواجهة القراصنة في أعالي البحار، وغيرها من المهام منذ العام 2009.

المدمرة الإيرانية "البرز"

انضمّت هذه المدمّرة إلى الأسطول البحري في بندر عباس (جنوب إيران) عام 1972 وخضعت لعدّة عمليات من التطوير والتحديث.

كما تزن المدمّرة 1550 طناً وتبلغ سرعتها أكثر من 36 عقدة بحرية، وشاركت المدمرة التي تحمل الرقم 72 في حرب الخليج الأولى (الحرب العراقية الإيرانية)، ويبلغ طولها 94 متراً وعرضها 11 متراً.