اعتداءات إسرائيلية تستهدف قرى في جنوبي لبنان.. والمقاومة تزفّ 4 شهداء

فلسطين اليوم

زفّت المقاومة الإسلامية في لبنان، أربعة شهداء ارتقوا على طريق القدس في جنوبي لبنان

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في جنوبي لبنان، إذ يستهدف بيوت المدنيين والمسعفين والصحافيين وأطراف القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة، منذ انطلاق "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.

وتواصل المقاومة الإسلامية (حزب الله)، استهداف مواقع وتجمعات للجنود الإسرائيليين، على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية بأسلحة متعددة، مساندةً لغزّة ضمن عملية "طوفان الأقصى"، وردّاً على اعتداءات الاحتلال على القرى اللبنانية الجنوبية.

وأمس، قالت مُعلّقة الشؤون السياسية في القناة "12" الإسرائيلية، دانا فايس إنّه "إذا دخلنا معركة في الشمال سنُعاينُ فيلماً لم نشهده سابقاً، ومن سيدفع الثمن هو الجبهة الداخلية في قلب "غوش دان" (تتكون من مستوطنات تل أبيب والوسطى)".

وأضافت فايس أنّ فتح معركة في الشمال سيؤدي إلى إصاباتٍ استراتيجية، معقبةً أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو كان قلقاً جداً من سيناريو فتح حرب في الجبهة الشمالية.