عنوان الخبر: "اعتبر مسؤول أمريكي انسحاب إسرائيل تجاه شمال غزة بداية لتحول في الحرب رغم استمرار القتال"

فلسطين اليوم

اتهمت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام الله باغتيال مقاوم فلسطيني مساء أمس الأحد.

وقالت الكتيبة في بيان اليوم الاثنين "منذ معركة بأس جنين والأجهزة الأمنية تلاحق المقاومين في جنين وتصادر سلاحهم، بل وتطلق النار المباشر باتجاههم، وأمس فوجئنا بقتل الأجهزة الأمنية الشاب المجاهد ابن كتيبة برقين أحمد هاشم عبيدي، كما قتلت وبدم بارد قبله الشاب بهاء الكعكبان والطفلة سديل تركمان، وقدمت حججا واهية لا تمت للواقع بصلة".

وأضافت أن فصائل المقاومة في جنين تتجنب الصدام مع عناصر السلطة، لكنهم لم يتوقفوا عن ملاحقة المقاومين وإطلاق النار عليهم.

ودعت الكتيبة أهالي مدينة ومخيم جنين إلى المشاركة في مسيرة حاشدة الليلة بمدينة جنين وفاء لدماء الشهداء القادة ونصرة للمقاومة وقطاع غزة.

وظهر اليوم الاثنين، شيع أهالي برقين جثمان الشاب أحمد عبيدي عضو كتيبة برقين التابعة لسرايا القدس وأحد المطلوبين لقوات الاحتلال، والذي قتل برصاص أجهزة أمن السلطة.

وقال شهود عيان إن أفرادا من الأجهزة الأمنية نصبوا كمينا لسيارة تقل 4 مقاومين في الشارع الالتفافي شمال شرق جنين وأطلقوا عليهم النار، مما أدى إلى مقتل عبيدي وإصابة زملائه الثلاثة.