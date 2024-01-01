حركة الجهاد الإسلامي تدين تصريحات حكومة العدو حول تهجير أهالي غزة وتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية

فلسطين اليوم

ردت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، على تصريحات حكومة العدو عن تهجير أهالي غزة، معتبرة ذلك "جرائم حرب متمادية".. وحملتالحركة الإدارة الأمريكية مسؤولية هذه التصريحات وتشجيع العدو على تنفيذها من خلال ابتداع مصطلح "التهجير الطوعي"، وما يعنيه ذلكمن منح الكيان الوقت والسلاح اللازمين لتدمير كل مناحي الحياة في غزة لكي يصبح التهجير هو الخيار الوحيد.

وقالت الحركة في بيانها: إن تصريحات أركان الحكومة النازية في الكيان الصهيوني بتهجير شعبنا في قطاع غزة، والبحث عن بلدانلتهجيرهم إليها، هي جرائم حرب متمادية تؤكد على أن العدوان الصهيوني على قطاع غزة هو حرب إبادة بحق وجود الشعب الفلسطيني فيوطنه.

وإننا نعيد التأكيد على أن الصمت على هذه الممارسات الصهيونية يعني تشجيعاً ضمنياً للكيان على المضي في أجندته المجرمة، التي لنتقتصر على غزة وحدها، على حساب الأمن القومي العربي، وما يعنيه ذلك من خطر مؤكد على استقرار بلدان المنطقة كافة.

وقالت الحركة: نحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية هذه التصريحات وتشجيع العدو على تنفيذها من خلال ابتداع مصطلح "التهجير الطوعي"،وما يعنيه ذلك من منح الكيان الوقت والسلاح اللازمين لتدمير كل مناحي الحياة في غزة لكي يصبح التهجير هو الخيار الوحيد.

وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أننا مستمرون في مواجهة حرب الاستئصال والتهجير هذه، وأننا نراهن على وعي شعبنا وبسالةالمقاومين في الميدان لإفشال هذه المخططات الإجرامية.