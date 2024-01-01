"الجهاد الإسلامي" تنظم حفلاً تأبينياً للشهيد محمد فريح في صور

فلسطين اليوم

نظمت حركة الجهاد الإسلامي، في مدينة صور جنوب لبنان، حفلاً تأبينياً للشهيد محمد فريح الفريح، اليوم الإثنين، في مخيم البرجالشمالي، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية والمؤسسات والشخصيات ووفد من قرية عيتا الشعب.

وخلال الحفل القى كلمة أبناء عيتا الشعب، الشيخ يوسف رضا، أكد فيها على "دور الجنوب اللبناني وقراه، وخاصة عيتا الشعب التي لهامكانة خاصة في مناصرة الثورة الفلسطينية وتحمل في وجدان كل فرد من القرية حب فلسطين، فقد قدمت هذه القرية الكثير من الشهداءعلى طريق القدس، وستبقى وفية ومناصرة لفلسطين وغزة وللقضية مهما بلغت التضحيات".

بدوره، ألقى كلمة عائلة الشهيد الفريح، يوسف فريح، أكد خلالها على أهمية الوحدة الفلسطينية وتجسيدها في الميدان، كما وأشاد بدورفصائل المقاومة الفلسطينية، وحركة الجهاد الإسلامي التي تكون دائماً في طليعة المجاهدين، شاكراً للجهاد ولكل أبناء المخيمات والجواروقوفهم إلى جانب العائلة في تقبل التبريكات.

من جانبه، أكد عضو قيادة الساحة في حركة الجهاد الإسلامي، ومسؤول العلاقات الفلسطينية في لبنان، أبو سامر موسى، على أهميةالجهاد ومكانة الشهداء عند الله داعياً علماء الأمة وقادتها ومسؤوليها التحريض على الجهاد نصرة للاقصى وفلسطين ومساندة لأهلنا فيغزة التي تقدم مئات الشهداء يومياً على طريق القدس.

ودعا موسى أبناء الشعب الفلسطيني وشباب المخيمات لأن تحذو حذو الشهداء وليكون محمد فريح ومن سبقه عنواناَ للمرحلة وقدوة نقتديبهم لتحرير مسرى النبي مؤكداً انهم بدمائهم يرسمون لنا طريق الحرية.

كما القى كلمة حركة حماس، مسؤول العلاقات السياسية والإعلامية، عبد المجيد العوض، أشاد فيها بحركة الجهاد الإسلامي ودورها المميزفي المقاومة والجهاد، مؤكداً على وحدة الموقف في الميدان ومشدداً على موقف حركته من أي عملية تبادل للأسرى بأنها لن تكون تحتالقصف والصواريخ بل يجب ان يتوقف العدوان عن غزة بشكل كامل.

كما القى الشيخ داوود مصطفى موعظة دينية من وحي المناسبة شدد فيها على أهمية الجهاد ونصرة غزة ومكانة الشهداء مستدلاً بالاياتوالاحاديث مباركاً للشهيد هذه المكرمة والاصطفاء.