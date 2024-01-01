مستشفى الصداقة: لا أدوية للسرطان بغزة ونطالب دول العالم بالتحرّك

فلسطين اليوم

أكّد مدير عام مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني للسرطان د.صبحي سكيك عدم توفر أي نوع من الأدوية الخاصة لعلاج السرطان في قطاع غزة.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين, قال سكيك إن 10 آلاف مريض سرطان يعانون من ظروف قاهرة وغير إنسانيّة.

وأضاف أن المستشفى رفع ما يزيد عن 2200 تحويلة لمرضى السرطان للعلاج بالخارج.

وطالب سكيك العالم الحرّ بضرورة وقف العدوان على قطاع غزة والإسراع في مغادرة المرضى وضمان توفير العلاج لهم.

ونادى كل الدول خاصة الجمهورية التركيّة حكومةً وشعبًا بضرورة إعادة تشغيل مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني الذي يعتبر الملاذ الوحيد لمرضى السرطان بقطاع غزة.

وفي 30 أكتوبر الماضي، قصفت قوات الاحتلال الاسرائيلي مستشفى الصداقة التركي وأخرجته عن الخدمة ضمن عدوانها الممنهج ضد المنظومة الصحية في قطاع غزة.