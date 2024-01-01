سلطة المياه: إصلاح الخط الرئيسي المزود من وصلة مياه بني سهيلا

فلسطين اليوم

أعلن رئيس سلطة المياه مازن غنيم، تمكن الطواقم الفنية لسلطة المياه من إصلاح الخط الرئيسي المزود للمياه من وصلة بني سهيلا.

وأضاف غنيم، في بيان صادر عن سلطة المياه، مساء اليوم الإثنين، أن الطواقم أنهت إصلاح الأضرار التي لحقت بالخط الرئيسي في منطقة بني سهيلا، الذي كان قد توقف عن الضخ منذ عدة أيام نتيجة القصف الشديد على المنطقة، ما تسبب بأضرار كبيرة طالت البنية التحتية لخطوط المياه لإعادة ضخها لخان يونس.

وأوضح غنيم أنه يتم حاليا الفحص من قبل الطواقم إذا ما كان هناك أضرار أخرى لحقت بالخط جراء القصف الإسرائيلي المتواصل داخل مدينة خان يونس والمنطقة الغربية منها.