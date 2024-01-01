21978 شهيدًا ونحو 57700 إصابة في العدوان المتواصل على غزة

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة، اليوم الإثنين, إنّ الاحتلال ارتكب 13 مجزرة أسفرت عن وقوع 156 شهيدًا و246 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف القدرة، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ87، ارتفعت إلى 21978 شهيدًا و57697 جريحًا. 70% منهم من النساء والأطفال.

وأضاف القدرة أن الاحتلال تعمد استهداف المنظومة الصحية، اذ استهدف 150 مؤسسة صحيّة أخرج منها 30 مستشفى عن الخدمة, فيما دمّر 104 من سيارات الإسعاف وأخرجها عن الخدمة.

وأشار القدرة الى استشهاد 326 من الكوادر الصحيّة, فيما لا يزال الاحتلال يعتقل 99 من الكوادر الصحيّة على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة, في ظروفٍ غير انسانية تحت التجويع والتعذيب والاستجواب في البرد الشديد، مؤكدا استمرار محاولات وزارة الصحة البحث مع المؤسسات الأمميّة لإعادة تشغيل المراكز الصحية في مختلف مناطق القطاع.

وأكد القدرة ضرورة إرسال الفرق الطبية والمستشفيات الميدانيّة لتلبية الحاجة الهائلة من الأعداد الكبيرة من الجرحى والمرضى، مشددا على أنّ المساعدات الطبيّة محدودة ومقيّدة وغير متوافقة مع احتياجات المستشفيات.

وطالب القدرة كل الأطراف بإيجاد آليات فاعلة تضمن تدفق المساعدات الطبية وفق احتياجات وزارة الصحة المعلنة والمرسلة لكافة الجهات من أجل انقاذ آلاف الجرحى والمرضى.

وحذّر القدرة من مخاطر المجاعة والجفاف الذي يصيب أكثر من 1.9 مليون نازح ومشرد يفتقدون للمأوى المناسب والماء والطعام والدواء والأمان.

وأشار إلى 50 ألف سيدة حامل يعانين من سوء التغذية والمضاعفات الصحيّة وخاصة ذوات الحمل الخطر في مراكز الإيواء نتيجة عدم توفر مياه الشرب والنظافة والطعام والرعاية الصحيّة.

ولفت القدرة إلى أكثر من 900 ألف طفل في مراكز الإيواء يتعرضون لمخاطر البرد الشديد والجفاف وسوء التغذية والامراض التنفسيّة والجلدية وعدم توفر التطعيمات للمواليد.