"أونروا": 300 شخص قتلوا في استهداف "إسرائيل" 180 من منشآتنا بغزة

فلسطين اليوم

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مقتل أكثر من 300 شخص في العدوان الإسرائيلي الذي استهدف 180 من منشآتها في قطاع غزة، بعضها بضربات مباشرة.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مع جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل بالوكالة الأممية، ونشرت الأخيرة مضمونهاعلى منصة "إكس".

وأضافت توما، أن "حوالي 1.4 مليون فلسطيني نزحوا بسبب الغارات الإسرائيلية ويعيشون في منشآت الأونروا في أنحاء غزة".

وشددت أن "مرافق الوكالة أصبحت ممتلئة تمامًا، ولذلك بدأ الناس في النوم بالعراء".

وفي تدوينة منفصلة، قالت الوكالة الأممية، إنه وبينما يزدحم العالم باحتفالات رأس السنة، تزدحم شوارع جنوب قطاع غزة بالنازحين.