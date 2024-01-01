51 شهيدا بينهم 20 طفلا في القدس المحتلة خلال العام المنصرم

فلسطين اليوم

أصدرت محافظة القدس، اليوم الإثنين، تقريرها السنوي حول جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة المحتلة خلال العام الماضي.

وأوضحت المحافظة في التقرير السنوي الذي صدر عن وحدة العلاقات العامة، أن الهجمات المسعورة من سلطات الاحتلال ومستوطنيه مستمرة، في ظل حكومة الاحتلال اليمينية التي تنفذ برنامجا متطرفا يهدف إلى الضم والتهجير والتهويد والاستيلاء على الأراضي، وتعميق الاستعمار والفصل العنصري.

وبحسب التقرير السنوي، استشهد خلال العام المنصرم 51 مواطنا مقدسيا بينهم 20 طفلا، إضافة إلى 13 شهيدا مقدسيا ارتقوا في قطاع غزة أثناء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، كما ارتقى 7 شهداء على أرض العاصمة المحتلة من محافظات أخرى.

ورصدت محافظة القدس خلال عام 2023 نحو 224 اعتداءات للمستوطنين منها 50 اعتداء بالإيذاء الجسدي.

كذلك رصدت محافظة القدس خلال العام ذاته الإصابات الناتجة عن استعمال قوات الاحتلال القوة المفرطة ضد المقدسيين في مختلف أنحاء العاصمة المحتلة، كما تم رصد 543 إصابة نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال، إضافة إلى مئات حالات الاختناق بالغاز.

ووفق التقرير، اقتحم 55158 مستوطنا المسجد الأقصى المُبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة المدججة بالسلاح، خلال العام المنصرم.

وخلال عام 2023، جرى رصد نحو 3081 حالة اعتقال لمواطنين في كافة مناطق محافظة القدس ومن بين المعتقلين 318 طفلًا و135 سيدة.

وأصدرت محاكم الاحتلال خلال العام المنصرم 330 حكما بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، من بينها 153 حكمًا بالاعتقال الإداري "أي دون تحديد تهمة موجه لهم بشكل واضح"، إضافة لفرض غرامات مالية باهظة جدًا تزيد من معاناة أسرهم، كما جرى رصد 316 قرارًا بالحبس المنزلي أصدرتها سلطات الاحتلال بحق مواطنين مقدسيين.

وشهد عام 2023 إصدار سلطات الاحتلال 740 قرارا بالإبعاد، منها 561 إبعادا عن المسجد الأقصى المبارك، أما فيما يتعلق بالمنع السفر، فقد سلمت سلطات الاحتلال 38 قرارا بالمنع من السفر لمواطنين مقدسيين.

وبلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس خلال العام المنصرم 316، كان منها 79 عملية هدم ذاتي قسري، إضافة إلى 40 عملية تجريف، كما سلمت سلطات الاحتلال خلال العام ذاته 263 قرارا بالهدم.

و أفرجت سلطات الاحتلال عن 79 أسيراً مقدسياً بينهم 24 امرأة و55 طفلا (بين 14 - 18 عامًا)، ضمن صفقة التبادل.

كما صادقت سلطات الاحتلال خلال عام 2023، على 29 مشروعًا استيطانيا في محافظة القدس.