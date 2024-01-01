الاحتلال يهدم غرفتين شرق قلقيلية

فلسطين اليوم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غرفتين "زراعية وصناعية" وسورا في أراضي قرية النبي إلياس شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال هدمت بالمنطقة الشمالية من القرية، غرفة زراعية مساحتها 24 مترا مربعا تقع على أرض مساحتها نصف دونم، كما هدم الاحتلال السور الذي يحيط بالأرض وارتفاعه ما يقارب المترين.

كذلك أقدم الاحتلال على هدم غرفة صناعية مساحتها ما يقارب الـ"200 متر مربع"، بذريعة البناء من دون ترخيص.