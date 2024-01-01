زلزال بقوة 7,4 درجة يضرب وسط اليابان وتحذير من موجات تسونامي

فلسطين اليوم

ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7,4 درجة وسط اليابان، اليوم الاثنين، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ما دفع المسؤولين اليابانيين إلى إصدار تحذير من تسونامي، وحضّ السكان في المنطقة على الانتقال إلى المرتفعات.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بعدما ضرب الزلزال منطقة نوتو في مقاطعة إيشيكاوا قرابة الساعة 16,10 بالتوقيت المحلي (07,10 ت.غ) على جميع السكان إخلاء منازلهم فورا إلى المرتفعات، وسط توقعات بحدوث موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار في المناطق الساحلية.

وقبل قليل، ضربت أولى موجات تسونامي اليابان، فيما أكدت الحكومة اليابانية عدم تسجيل أي خلل في المحطات النووية بعد الزلزال.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، بأن أمواجا يصل ارتفاعها إلى 1,2 متر ضربت ميناء واجيما في مقاطعة إيشيكاوا عند الساعة 16,21 بالتوقيت المحلي (07,21 ت.غ)، بعدما سجّلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ووكالات أخرى زلزالا قويا بلغت شدّته 7,5 درجات قبل 10 دقائق تقريبا على ذلك.

وأغلقت السلطات اليابانية طرقا سريعة رئيسية قرب مركز الزلزال، فيما انقطعت الكهرباء عن نحو 33500 أسرة.

وفي وقت لاحق، أعلنت حالة "الانذار" في مدن في أقصى الشرق الروسي، بسبب خطر محتمل بحدوث تسونامي من دون القيام بعمليات إخلاء حتى الآن، بعد سلسلة من الزلازل العنيفة ضربت اليابان.

وقالت وزارة الحالات الطارئة الروسية عبر "تلغرام "قد تطال موجات تسونامي شواطئ على ساحل ساخالين الغربي"، فيما أوصت سلطات فلاديفوستوك الصيادين بالعودة إلى الميناء.