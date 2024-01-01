متضامنون يتظاهرون في عدة ولايات أميركية للمطالبة بوقف العدوان على غزة

فلسطين اليوم

تظاهر نشطاء ومدافعون عن الحقوق الفلسطينية، في عدة مدن أميركية، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة، الذي خلّف لليوم الـ87 على التوالي، أكثر من 21 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وتجاوز عدد الجرحى 56 ألفا، إضافة لآلاف المفقودين.

ففي حي منهاتن بمدينة نيويورك، تظاهر المئات بالتزامن مع الاحتفالات بالعام الجديد، وسط دعوات لضرورة وقف إطلاق النار.

وخرجت مسيرات ضخمة في ولايات شيكاغو، وبوسطن، وبالتيمور، ولوس انجلوس، وفي واشنطن العاصمة، ضمن المسيرات الأسبوعية التي تتواصل منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، منددة باستمرار الجرائم في غزة، ومطالبة بوقف المساعدات المالية والعسكرية الأميركية لدولة الاحتلال.

ودعت هذه المظاهرات إلى إلغاء مظاهر الاحتفال في العام الجديد، في ظل استمرار قتل المدنيين الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال، واستبدالها بالانضمام إلى الفعاليات التضامنية، و الداعمة للقضية الفلسطينية، وحقوق الفلسطينيين.