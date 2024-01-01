قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة وتعتقل عددا من المواطنين

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين حملة مداهمات واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها مواجهات.

ففي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين وهم: خالد عمارنة (البريشي)، وضياء عمارنة، وأحمد عمارنة، من بلدة قفين شمال طولكرم، بعد أن اقتحمت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال البلدة وتمركزت في منطقتها الغربية والشمالية، حيث داهمت عدداً من منازل المواطنين وأخضعت سكانها للاستجواب.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر عين وبلدة سلواد.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية كفر عين ، التي أطلقت خلالها الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اعتقل الاحتلال مواطنين، هما: أسامة سامي قاسم عرار من قرية قراوة بني زيد شمالا، ومحمود الزق من مدينة البيرة.

ومن نابلس، اعتقل الاحتلال مواطنين من قرية بيت إيبا غربا، وهما: سعيد غسان عتيلي، وخليل عبد الرحمن سماعتة.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين يوسف إلياس سراحنة (27 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، ومحمد رأفت حمامرة (26 عاما) من قرية حوسان غربا.

ومن الخليل، اعتقل الاحتلال الشاب محمود إياد محمود العمايرة في حي واد سود ببلدة دورا جنوبا.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال المحامي عبد الله حوشية، ومصطفى طبنجة، وعماد شماسنة، ومحمود شماسنة، وإياد محسن، وليث الفقيه، ومحمد أسامة داود حسن، ويوسف حسان الفقيه، وجمال جودة حوشية، وعبد الله حوشية، وجهاد جبر شماسنة، ويعقوب الفقيه من بلدة قطنة شمالًا، والمواطن يوسف هاني السلطي في حي وادي الجوز بالمدينة.