هآرتس: مخاوف لدى إسرائيل من اتهامات الإبادة أمام محكمة العدل الدولية

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، عن مخاوف لدى المؤسسة الأمنية ومكتب المدعي العام الإسرائيلي من أن تنسب محكمة العدل الدولية للكيان اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وذكرت الصحيفة أن أحد كبار القانونيين، حذر قادة جيش الاحتلال من وجود خطر حقيقي من أن تصدر المحكمة الدولية في لاهاي قرارا يلزم الكيان الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن جيش الاحتلال والنيابة بدآ بالاستعداد للتعامل مع هذه الدعوى، إذ تعقد وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم اجتماعا لمناقشتها.