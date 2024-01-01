السيد صفي الدين: اليمن الذي ترك وحيداً لسنوات لم يترك فلسطين

فلسطين اليوم

قال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين، اليوم الاثنين، إنه من أوجب الواجبات اليوم هو الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والمقاومين الأبطال.

وفي كلمة له عبر الفيديو خلال المؤتمر العلمائي الموسع في صنعاء نصرة لغزة، أشار السيد صفي الدين، إلى أن موقف اليمن الحاسم والشجاع أصبح اليوم النموذج والأمل والحجة على كل العرب والمسلمين.

ولفت إلى أن اليمن الذي ترك وحيداً لسنوات لم يترك فلسطين بل يقدّم التضحيات ويضرب الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ والمسيّرات.

كذلك، خاطب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله اليمن قيادة وشعباً، قائلاً: "لقد بيّضتم وجوه المسلمين وأزلتم العار عن أمتنا، والعض على الجراح لمصلحة الإسلام والأمة هو من أعظم ما تقدّمونه".

هذا ورأى السيد صفي الدين أن "قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، تجاوز كل الظروف التي مر بها اليمن لنصرة فلسطين في موقف سيسجل في التاريخ وقبلها عند الله".

ورأى أن ما يجري من عدوان وحصار أميركي _ غربي على قطاع غزة يضع المسلمين عامة والعلماء خاصة أمام مسؤولية الدفاع عن المستضعفين.

وأضاف السيد صفي الدين أنه "إذا كان بعض العلماء والفقهاء لا يجدون في معارفهم ما يلزمهم عن الدفاع عن أهل غزة فإن علمهم حشو لا يتصل بالإسلام".