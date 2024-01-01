حاملة الطائرات الأميركية ستغادر البحر المتوسط إلى الولايات المتحدة

فلسطين اليوم

نقلت شبكة ABC News الأميركية عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أنّ حاملة الطائرات "يو أس أس جيرالد فورد" ستغادر شرق البحر الأبيض المتوسط وتعود إلى الولايات المتحدة.

وقال مسؤول أميركي كبير إنّ حاملة الطائرات والسفن السطحية الأخرى التي تشكّل المجموعة الهجومية ستعود في الأيام المقبلة إلى ميناء نورفولك، فيرجينيا، كما كان مقرّراً في الأصل حتى تتمكّن من الاستعداد لعمليات النشر المستقبلية.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ البحرية الأميركية في البحر الأحمر تلقّت تعليمات من "البنتاغون" بنقل سفينتين حربيتين أميركيتين من البحر الأحمر مباشرةً إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.

ويأتي ذلك فيما يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بينما تتلقّى القوات الأميركية ضربات من قبل المقاومة في عدة جبهات.

يُشار إلى أنّ الولايات المتحدة أرسلت حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، كجزء من رد فعل واشنطن على عملية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وبعد القلق من توسّع الحرب في غزة إلى حرب إقليمية، يتدخّل فيها بشكل واسع حزب الله، وبقية فصائل المقاومة.

وتعدّ حاملة الطائرات هذه الأحدث في أسطول البحرية الأميركية، وتضم المجموعة الهجومية طراد صواريخ، و4 مدمّرات تحمل أسلحة صاروخية موجّهة.

وفي وقتٍ لاحق، أتبعتها واشنطن بحاملة الطائرات "يو أس أس آيزنهاور"، في إطار دعمها للاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.