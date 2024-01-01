مؤتمر صنعاء العلمائي لنصرة غزة: لوقف التطبيع وايصال المساعدات إلى القطاع

فلسطين اليوم

اختتمتفي العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الإثنين، أعمال المؤتمر العلمائي الموسع لنصرة غزة تحت شعار "واجب العلماء في نصرة غزة".

ودعا البيان الختامي للمؤتمر العلمائي، إلى "الوحدة والاعتصام ونبذ الفرقة والاختلاف بين المسلمين"، وأشار إلى أنّ "المقاومة في وجه الاحتلال والتواجد الأميركي جهاد في سبيل الله".

كما دعا الأنظمة إلى "اتخاذ إجراءات عملية في مواجهة العدو الإسرائيلي"، وخصوصاً الأنظمة المطبعة مع "إسرائيل" إلى "قطع العلاقات، ووقف التطبيع مع قتلة الأطفال والنساء ومغتصبي الحقوق".

كذلك دعا الأنظمة والشعوب إلى "فك الحصار عن غزة وإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني"، مشيداً بمساندة المقاومة الإسلامية في العراق.

ودان البيان تقاعس مجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية عن إيقاف العدوان وإغاثة غزة، مطالباً بضرورة "دعم القوة الصاروخية والطيران المسير والتصنيع الحربي والقوات المسلحة اليمني".

وأعرب البيان كذلك عن استهجانه من وصف بعض الدول العربية وغيرها لحركات الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان والمنطقة بـ"الإرهاب"، مؤكّداً "ضرورة استمرار التفاعل مع القضية الفلسطينية، وإبقائها حية في وجدان الأمة وحضور المظاهرات".

كذلك دان البيان التصعيد الأميركي في البحر الأحمر، والذي استهدف زوارق البحرية اليمنية، وأسفر عن شهداء ومفقودين"، مؤكّداً "مشروعية ما قامت به القوة البحرية من منع للسفن المتجهة للكيان الصهيوني الغاصب والداعمة له".