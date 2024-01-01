الجهاد الإسلامي تدين العدوان الأميركي على اليمن

فلسطين اليوم

دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، العدوان الذي نفذته طائرات مروحية تابعة للبحرية الأمريكية على زوارق يمنية في البحر الأحمر.

وقالت حركة الجهاد في بيانها مساء أمس الأحد: "ندين بأشد العبارات، العدوان الأمريكي الهمجي على القوات اليمنية، في اعتداء جديد على بلد عربي ومسلم، بعد أن عاثت فساداً وقتلاً بحق شعوب أمتنا في بلدان أخرى".

وذكرت الجهاد في بيانها أن هذا الاعتداء يؤكد أن الإدارة الأمريكية هي التي تدير حروب المنطقة وتتحمل المسؤولية الكاملة عن المجازر في منطقتنا.

وأضافت: "إن الإدارة الأمريكية التي تدير الحرب على شعبنا في غزة، بعدوانها هذا تكون قد انخرطت عسكرياً في الحرب إلى جانب الكيان الصهيوني".

وأشارت الجهاد إلى أن الإدارة الأميركية تهدف إلى معاقبة الشعب اليمني على مواقفه الشجاعة بمواجهة الحصار على غزة بفرض حصار على السفن التابعة للاحتلال.

وتابعت: "إننا، في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إذ ننعى شهداء القوات المسلحة والشعب اليمني، فإننا نعرب عن تضاشمننا الكامل مع الشعب اليمني الشقيق والعزيز، ونهيب بأبناء الأمة العربية والإسلامية مواجهة العدوان الأمريكي ضد اليمن بكل الوسائل الممكنة".