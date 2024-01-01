جيش الاحتلال يقرر تسريح 5 ألوية قتالية تعمل في غزة

فلسطين اليوم

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال قرر تسريح 5 ألوية قتالية تعمل في غزة، بينها لواءان من قوات الاحتياط.

وقالت الإذاعة العبرية، إنه بعد تقييم الأوضاع والعملية العسكرية تقرر سحب 5 ألوية من الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة موضحة أن الألوية الخمسة، هي لواءا الاحتياط 551 و14 وثلاثة ألوية تدريب.

ويأتي تسريح اللواءين في إطار عملية أوسع نطاقا من المتوقع أن تشمل تسريح لواءات إضافية من الخدمة، وربما على أساس أسبوعي أو شهري، وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست".

فيما أشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن الألوية التي تم تسريحها من غزة ستعود للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي.