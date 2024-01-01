جيش الاحتلال: 29 جنديا قتلوا عن طريق الخطأ بغزة

فلسطين اليوم

كشف جيش الاحتلال عن مقتل 18 من جنوده بنيران صديقة، أي برصاص زملائهم على الأغلب.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان، اليوم الاثنين، أن 29 من قتلاه سقطوا بنيران زملائهم أو بحوادث عملياتية منذ بدء العملية البرية في غزة، أي منذ بدء التوغل البري في 27 أكتوبر الماضي.

وكان جيش الاحتلال أعلن منتصف ديسمبر الماضي أن 20 جندياً من أصل 105 لقوا حتفهم في قطاع غزة أثناء التوغل البري، جراء نيران صديقة أو حوادث أخرى تخللها استخدام أسلحة أو آلات أو دهس أو "خلل في إطلاق النار"، وليس بنيران المقاومين الفلسطينيين.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قتل نحو 450 جندياً إسرائيلياً، بينهم أكثر من 100 في العملية البرية وحدها في حين اصيب ما يزيد عن 3000 جندي إسرائيلي.