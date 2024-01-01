مع دخول العام الجديد..وابل من الصواريخ القسامية يضرب الكيان الإسرائيلي

فلسطين اليوم

في الدقائق الأولى من العام الجديد قصفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تل أبيب وضواحيها وغلاف قطاع غزة بوابل من الصواريخ.

وقالت كتائب القسام إنها قصفت تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز "إم 90" ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين، كما نشرت مقطعا مصورا لعملية إطلاق الصواريخ.

من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن إسرائيل استقبلت السنة الجديدة بوابل من الصواريخ من قطاع غزة. كما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن نحو 20 صاروخا أطلقت من قطاع غزة باتجاه وسط الكيان.

ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد دوت صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب، وريشون لتسيون واللد والرملة وبني براك ومستوطنة موديعين وسط الضفة الغربية. كما دوت صافرات الإنذار في مدينة سديروت ومناطق أخرى في غلاف غزة.