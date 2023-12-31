ردًا على تهديدات نتنياهو.. إيران تتوعد بـ"رد قوي وحازم على أي مغامرة إسرائيلية ضدها"

فلسطين اليوم

رد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، على ما سماه التهديدات الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران.



وقال عبد اللهيان، في لقاء صحفي، إن "نتنياهو ارتكب الكثير من الأخطاء"، حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.



وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده "سترد بقوة وبحزم على أي مغامرة أو اعتداء من الكيان الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه "لا يمكناعتبار توقيف السفن الصهيونية بالبحر الأحمر تهديدا بينما يسمح لإسرائيل بارتكاب جرائم بغزة".



وكان رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، قال أمس السبت، في مؤتمر صحفي، "إذا وسع حزب الله الحرب فسيتلقى ضربات لنيتخيلها، وكذلك إيران".



وانتقد نتنياهو، تصريحات نفتالي بينيت بشأن أمره بتنفيذ هجومين في الأراضي الإيرانية خلال فترة رئاسته للوزراء ووصفها بأنها "غيرمسؤولة".

ويوم الجمعة الماضي، أكد نفتالي بينيت في عمود شخصي في صحيفة أمريكية، أن إسرائيل هاجمت خلال فترة ولايته قاعدة للطائرات دونطيار على الأراضي الإيرانية في أوائل عام 2022.



كما ألمح رئيس الوزراء السابق إلى أن "إسرائيل" قتلت في مايو/ أيار 2022 في طهران الضابط الكبير في الحرس الثوري حسن خدياري،بعد محاولات فاشلة من جانبه لإيذاء الإسرائيليين على الأراضي التركية، وفق ما نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.