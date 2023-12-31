تأجيل الانتخابات المحلية بسبب الحرب على غزة، والحكومة "الإسرائيلية" تصادق

فلسطين اليوم

صادقت الحكومة "الإسرائيلية"، الأحد، على تأجيل الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 30 من يناير/كانون الثاني المقبل، إلى 27 فبراير/ شباط المقبل، جراء الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وقال بيان صدر عن مجلس الوزراء، إنّ الحكومة "وافقت اليوم (الأحد)، بالإجماع على تأجيل انتخابات المجالس المحلية لأربعة أسابيع، من30 يناير إلى 27 فبراير المقبل".

وجاء القرار، وفق البيان، "بعد أن قدم الجيش الإسرائيلي، بناء على طلب الحكومة، معطيات مفادها أنه لا يمكن تسريح 688 ضابطًاوجنديًا إسرائيليًا، يتنافسون في الانتخابات، في 144 بلدية من الخدمة العسكرية الاحتياطية، في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة".

وقبل المصادقة على القرار، قال رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، في بداية جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية: "نحن عادة لا نجريانتخابات في زمن الحرب، لكن هذه الانتخابات كانت محددة سلفا، لقد تم تأجيلها بالفعل مرة واحدة، ومن الصعب تأجيلها لفترة طويلة جدا،ولكن هناك خياران: إما عقدها في نهاية يناير، أو في نهاية فبراير".

وأضاف: "توصيتي واضحة، القيام بذلك في نهاية فبراير، من أجل تمكين أكبر عدد ممكن من جنود الاحتياط من المشاركة في الانتخابات،وهذا حق أساسي ومهم".

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل الانتخابات المحلية في "إسرائيل"، حيث كان من المفترض إجراؤها نهاية أكتوبر/ تشرين الأولالماضي، لكن الحكومة أجلتها 3 شهور، تزامنًا مع بداية الحرب على قطاع غزة.

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.