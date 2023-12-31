21822 شهيدًا وأكثر من 56450 جريحًا في العدوان المستمرّ على غزة

فلسطين اليوم

يستمر العدو الصهيوني بارتكاب المجازر في قطاع غزة، ففي آخر تحديث لوزارة الصحة، اليوم الأحد، قالت إنّ قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة ضد العائلات في غزة راح ضحيتها 150 شهيدًا و286 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة د.أشرف القدرة بارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة لليوم ال86 إلى 21822 شهيدًا و56451 جريحًا منذ بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.