"الجهاد الإسلامي" تستقبل وفداً سياسياً لبنانياً وفلسطينيا مباركاً بشهداء الحركة

فلسطين اليوم

استقبل مسؤول العلاقات الإسلامية لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان، شكيب العينا، وفداً سياسياً لبنانياً فلسطينياً، ضم كلا من إمام وخطيب مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني، وعن (حزب الله) أحمد الجبيلي، وحسن شناعة عن (حماس) وعبد الله حمود عن (الحرس القومي العربي) محمود حسن الحاج علي عن (الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين) وحسين الكلش عن (طلائع الفجر) وعلي الصفدي عن ( التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح ) والقيادي الفلسطيني الإسلامي الحاج ماهر عويد وذلك عصر اليوم الأحد في مكتب الحركة في مدينة صيدا.

وقدم الوفد التبريكات لقيادة حركة الجهاد الإسلامي بشهدائها الذين ارتقوا في الجنوب اللبناني وعلى أرض فلسطين، كما توجه الوفد بالتقدير لما تقوم به حركة الجهاد من أعمال بطولية إلى جانب حركات المقاومة، بالرغم من حجم المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين، واستغرب الوفد هذا الصمت المريب تجاه تلك المجازر.

بدوره أكد العينا، أن معركة طوفان الأقصى كشفت القناع عن العديد من الأنظمة، مشيراً إلى أن ما حصل في 7 أكتوبر هو بداية تاريخ جديد كتبه المجاهدون بالدم على امتداد قضية الصراع مع هذا الكيان.

وأضاف: هذه الحرب أكدت على أهمية محور المقاومة والذي لعب دورا كبيرا في إشغال وإستنزاف هذا العدو إبتداءا من لبنان وصولا الى اليمن وسوريا والعراق وايران إستعدادا للمعركة الكبرى.