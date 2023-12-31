متظاهرون أمام السفارة الأميركية بتونس يطالبون بوقف العداون على غزة

فلسطين اليوم

شارك عشرات التونسيين، الأحد، في وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الأمريكية في تونس العاصمة، مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطرد السفير الأمريكي جوي هود.

وخلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها "التنسيقية التونسية للعمل المشترك حول فلسطين" (ائتلاف جمعيات) أمام مقر السفارة الأمريكية، رفع المحتجون شعارات منها: "عار عار.. غزة في حصار"، و"معًا لوقف العدوان على غزة"، و"طرد السفير واجب"، و"يا بايدن يا كذاب.. أنت صانع الإرهاب"، و"الفرنسيون والأمريكان.. شركاء في العدوان".

وقالت سناء المليكي، ناشطة مجتمع مدني، إنّ الوقفة الاحتجاجية "تهدف للضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة".

وأضافت: "ننظم اليوم سلسلة مكثفة من التحركات الاحتجاجية تحت شعار (وقف العدوان على غزة)، انطلقت من مقر السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة بالضاحية الشمالية للعاصمة، وتتواصل إلى شارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة)، ثم العودة عند منتصف الليل إلى أمام مقر السفارة".

المليكي تابعت أن "فلسطين تبقى هي الجرح العربي الذي ما زال ينزف، ولا أعياد هذه السنة؛ لأن كل أيامنا غزة ومقاومة وبندقية".

ونددت المليكي بـ"استمرار اغتيال الأطفال والنساء والشيوخ ونسف كل مبادئ حقوق الإنسان"، داعية إلى "مزيد من الضغط العربي والأممي لوقف فوري وعاجل لإطلاق النار".

وبوتيرة متكررة، تشهد تونس العاصمة احتجاجات شعبية تندد بالحرب الإسرائيلية على غزة وتطالب بوقفها وطرد السفير الأمريكي من البلاد.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 21 ألفا و822 شهيدًا، و56 ألفا و451 جريحًا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.