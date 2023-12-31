سرايا القدس توقع مجموعة من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح بتفجير فتحة نفق

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أنها قصفت التحشدات العسكرية للعدو الصهيوني بوابل من قذائف الهاون في منطقة تل الهوا جنوب غرب غزة ، كما أعلنت أنها قصفت برشقة صاروخية وقذائف الهاون من العيار الثقيل تجمعات العدو ومقرا للقيادة والسيطرة جنوبي شرقي حي الزيتون.

وقالت سرايا القدس في بيان إن مجاهديها تمكنوا من تفجير فتحة أحد الأنفاق بمجموعة من جنود العدو في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأضافت أن مجاهديها أكدوا وقوع المجموعة بين قتيل وجريح، وأشارت سرايا القدس إلى أن مجاهديها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي في حي التفاح بمدينة غزة.