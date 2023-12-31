الاحتلال ينسحب من مخيم نورشمس مخلفا دمارا كبيرا

فلسطين اليوم

انسحبت قوات الاحتلال من مخيم نورشمس شرق مدينة طولكرم صباح الاحد بعد سبع ساعات من اقتحامه مخلفةً دماراً كبيراً بعدد من منازل المواطنين ممتلكاتهم وفي البنيته التحتية للمخيم وفي مصادر محلية .

وقالت المصادرإن الاحتلال دمر أجزاء واسعة من منزل المواطن نبيل إمارة في حارة الدمج داخل المخيم بجرافة D9 المجنزرة.

كما دمرت كل المركبات التي ركنها المواطنون في الشوارع التي مرت بها الجرافات، وتحديداً في حارات المحجر والمنشية، ومحيط مقبرة المخيم، وواصلت تدميرها للبنية التحتية من شوارع المخيم والتي دمرت أجزاء واسعة منها خلال اقتحاماتها السابقة للمخيم.

وأكدت المصادر أنه وخلال الاقتحام أصيب مواطنان إثر قصف طائرات الاحتلال المسيرة، موقعين في المخيم حيث أصيب مواطنان بشظايا صواريخ مُسيرات الاحتلال، دون التمكن من نقلهما الى المستشفيات بسبب محاصرة قوات الاحتلال لها.

كما واستهدفت طائرات الاحتلال المسيرة موقعين في حارة الدمج وسط مخيم نور شمس، وبالقرب من مدخل حارة المنشية.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بعد مداهمة منازلهم، طالت العشرات منهم، تركزت في حارة المحجر، واحتجزت المعتقلين في احد المنازل واجرت معهم تحقيقات ميدانية بعد تكبيل أياديهم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس في ساعات الليل الأولى وفرضت حصاراً مشدداً على المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطح البنايات العالية ومنازل المواطنين في محيط المخيم وجبل النصر وجبل الصالحين، بعد اقتحامها وتكسير أبوابها وتخريب محتوياتها، واحتجاز أصحابها واخضاعهم للاستجواب .

كما تمركزت آليات الاحتلال في محيط مستشفيي الإسراء التخصصي في الحي الغربي للمدينة، والشهيد ثابت ثابت الحكومي، وميدان جمال عبد الناصر وسط طولكرم، وشارع خضوري غربها.

وحلقت طائرات الاستطلاع في سماء طولكرم وضواحيها ومخيماته.