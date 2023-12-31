المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة أميركية في سوريا

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق اليوم الاحد في بيان أن مجاهديها هاجموا قاعدة الرميلان العسكرية التابعة للقوات الأميركية في سوريا ، بواسطة الطيران المسيّر ، في إطار نهجها باستهداف قوات الاحتلال الأمريكي ردا على العدوان الإسرائيلي على غزة”، مؤكدة موقفها بـ”الاستمرار في دك معاقل العدو”

وفي بيان منفصل قالت المقاومة الإسلامية بالعراق إن مجاهديها هاجموا قاعدة الاحتلال قرب مطار اربيل شمال العراق ، بالطيران المسيّر .