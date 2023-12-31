المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة أميركية في سوريا

الساعة 07:16 م|31 ديسمبر 2023
العراق
العراق

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق اليوم الاحد في بيان أن مجاهديها هاجموا قاعدة الرميلان العسكرية التابعة للقوات الأميركية في سوريا ، بواسطة الطيران المسيّر ، في إطار نهجها باستهداف قوات الاحتلال الأمريكي ردا على العدوان الإسرائيلي على غزة”، مؤكدة موقفها بـ”الاستمرار في دك معاقل العدو”

وفي بيان منفصل قالت المقاومة الإسلامية بالعراق إن مجاهديها هاجموا قاعدة الاحتلال قرب مطار اربيل شمال العراق ، بالطيران المسيّر .